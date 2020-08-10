В Киеве правоохранители ищут взрывчатку в нескольких посольствах

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Пока в полиции не могут рассказать о каких именно посольства идет речь

Правоохранители вместе с представителями профильных служб проверяют информацию о заминировании нескольких посольств в столице. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

"На 15 час пришло сообщение на электронную почту одного из посольств, и в письме было сообщено, что заминировано все посольство, и еще (были сообщения о минировании, - ред.) нескольких различных посольств в разных районах города. На объекты отправлены следственно-оперативные группы и профильные службы для проверки данных сообщений", - отметили в ведомстве.

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Кроме этого, правоохранители подчеркнули, что не могут предоставить информацию, о каких именно посольствах идет речь, однако отметили, что в перечне менее 10 посольств в разных районах города Киева.

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Напомним, недавно Служба безопасности Украины разоблачила и задержала двух организаторов серии взрывов в столице, которые требовали от государственных спецслужб 50 биткоинов.