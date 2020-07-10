В Киеве поймали адвоката, который присвоил деньги для взятки судье

Мужчину задержали сразу после получения 570 тысяч гривен

Столичные правоохранители задержали адвоката, который хотел завладеть денежными средствами, предназначенными для передачи судье Оболонского районного суда в качестве взятки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, адвокат подстрекал представителя своего клиента к предоставление неправомерной выгоды работнику столичного суда. Так за 570 тыс. гривен адвокат обещал решение, согласно которому частное предприятие будет обязано выплатить клиенту 7 млн гривен.

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Однако, впоследствии было выяснено, что эту сумму злоумышленник не собирался передавать судье, а хотел ею завладеть. Сейчас адвокату сообщено о подозрении за мошенническое завладение денежными средствами путем подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды служебному лицу (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечается, прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 570 тысяч гривен.

Напомним, недавно сотрудники Государственное бюро расследований задержали на получении взятки следователя столичной Нацполиции.