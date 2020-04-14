В Киеве посадили "минера" станции метро "Нивки"

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Псевдоминером оказался ранее судимый житель Чернигова

В Киеве к двум годам лишения свободы приговорили псевдоминера станции столичного метро "Нивки". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, в декабре 2019 года мужчина позвонил на спецлинию "102" и сообщил о заложенной взрывчатке на станции столичной подземки "Нивки". Впоследствии на место вызова прибыли правохранители, но взрывчатку там не обнаружили.

Через некоторое время сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался житель Чернигова, который уже был ранее судим за убийство, изнасилование, кражу и хранение наркотиков.

Таким образом мужчине был оглашен приговор по части 1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. В результате этого осужденный проведет еще два года в тюрьме.

Напомним, накануне в одесскую полицию поступило сообщение о заминировании ряда объектов, среди которых лечебные учреждения, продовольственные гипермаркеты, авто- и железнодорожный вокзалы, международный аэропорт, морской порт.