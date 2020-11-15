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В Киеве полиция во время задержания хулиганов применила слезоточивый газ

Фото из открытых источников

Газ применили из-за неповиновения хулиганов, которые обрывали зеркала автомобилей

В Киеве двое нетрезвых парней отрывали зеркала у припаркованных автомобилей, в результате чего во время их задержания пришлось применить слезоточивый газ. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева в Фейсбук.

Отмечается, что около полуночи правоохранители получили вызов по поводу хулиганства. Патрульные, которые прибыли на место происшествия, обнаружили два автомобиля с поврежденными зеркалами, а у заявителей узнали примерный маршрут побега злоумышленников.

Впоследствии правоохранители заметили двух человек, которые бежали и были похожи по ориентировке. После того, как полицейские догнали злоумышленников, последние пытались напасть на правоохранителей и вели себя вызывающе. Вследствие этого патрульные применили газ раздражающего действия и наручники.

Задержанных молодых людей 18-ти и 19-ти лет доставили в Соломенское управление полиции и составили на них админматериалы по статьям о злостном неповиновении работникам полиции и мелком хулиганстве.

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Ранее сообщалось, что в Киеве правоохранители штурмовали ресторан, который несмотря на карантинные ограничения, работал в привычном режиме и принимал посетителей. Полицейских вызвали журналисты, одного из которых ударил работник заведения.

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