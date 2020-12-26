В Киеве полицейский оркестр в честь праздников исполнил "Щедрик". Видео

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Песню Николая Леонтовича исполнили на Софийской площади

В Киеве на Софийской площади полицейский оркестр исполнил песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Соответствующее видео обнародовала пресс-служба полиции Киева в Youtube.

Правоохранители поздравили украинцев с наступающими рождественскими и новогодними праздниками.

Справка

"Щедрик" — хоровая обработка украинской народной песни, созданная композитором Николаем Леонтовичем 103 года назад. Впервые широкая публика услышала ее в 1916 году в исполнении хора Киевского университета. Произведение известно не только в Украине, но и во всем мире, как рождественская мелодия, и имеет более 100 вариантов исполнения на разных языках.

Позже американец украинского происхождения Питер Вільговський, который работал на Радио NBC, написал англоязычную версию текста "Щедрика". В мире "Щедрик" знают под названием "Carol of the Bells" ("Колядка колоколов"). Музыкальное произведение напоминало Вильговскому перезвон, поэтому он передал этот образ в своих стихах.

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Напомним, недавно исполнил песню "Щедрик" и поздравил украинцев с Новым годом и Рождеством оркестр Военно-воздушных сил США. Тогда руководительница оркестра, подполковник Кристина Мур Уррутия, выступила со словами поздравления и историей песни.