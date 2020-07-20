В Киеве подтвердили еще 77 случаев COVID-19, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко пресс-служба КГГА

В больницы столицы были госпитализированы 15 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили 77 случаев коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Еще у 77 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки. На сегодня в столице уже 6961 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел: 36 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 38 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет; 3 девочки в возрасте 3, 7 и 12 лет.

Как отмечается, в больницы столицы были госпитализированы 15 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За прошедшие сутки 21 киевлянин выздоровел.

"Наибольшее количество случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 18 случаев, Деснянском районе — 10, в Святошинском и Соломянском районах — по 9 случаев", – добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на утро 20 июля в Украине лабораторно подтверждены 59 493 случая коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 651 новый случай, 590 пациентов выздоровели, а 13 человек умерло.