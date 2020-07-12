В Киеве подтвердили еще 67 случаев COVID-19, - Кличко

Виталий Кличко прессслужба КГГА

В больницы столицы были госпитализированы 11 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили еще 67 случаев коронавируса. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых обнаружили коронавирус, увеличилось за минувшие сутки еще на 67 человек. На сегодня в столице уже 6182 подтвержденных случая заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел: 28 женщин в возрасте от 18 до 82 лет; 34 человека в возрасте от 19 до 73 лет; 3 девочки в возрасте 3, 7 и 13 лет и 2 мальчика – 12 и 14 лет.

Как отмечается, в больницы столицы были госпитализированы 11 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Днепровском районе - 14. В Соломянском – 13. И в Святошинском районе – 9 случаев", – добавил Кличко.

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Напомним, по состоянию на утро 12 июля в Украине 53 521 лабораторно подтвержденный случай коронавируса, из них 1 383 человека погибли, а 26 118 пациентов смогли преодолеть болезнь. Отмечается, что за минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 457 человек.