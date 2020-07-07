В Киеве подтвердили еще 63 случая COVID-19, три человека умерли, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

В больницы столицы были госпитализированы 6 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили еще 63 случая коронавируса, три человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество киевлян, у которых за прошедшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось еще на 63 человека. Трое больных умерли. На сегодня в столице уже 5665 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел: 30 женщин в возрасте от 19 до 71 лет; 28 мужчин в возрасте от 21 до 77 лет; 4 девочки от 3 до 17 лет и мальчик, которому 3 года.

Как отмечается, в больницы столицы были госпитализированы 6 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. В течение суток болезнь преодолели 39 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания выявили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 15. В Соломянском - 11. И в Днепровском районе - 10 случаев", – добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине лабораторно подтверждено 49 607 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 564 новых случая, 490 пациентов выздоровели, а 21 человек скончался.