В Киеве подтвердили еще 61 случай COVID-19, трое людей умерли, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Фото из открытых источников

В больницы столицы госпитализировали 17 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили еще 61 случай COVID-19, три человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание на коронавирус, увеличилось на 61 человека. 3 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 101 жителя Киева", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел: 29 женщин в возрасте от 22 до 79 лет; 28 мужчин в возрасте от 24 до 88 лет; 2 девочки в возрасте 2 и 10 лет и 2 мальчика, которым 2 и 15 лет.

Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 17 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. В течение суток болезнь преодолели 24 киевлянина.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 13. В Оболонском, Печерском и Днепровском районах – по 8 случаев", – добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 23 июня в Украине лабораторно подтверждено 38 074 случая коронавируса COVID-19. В частности, за последние сутки зафиксировали 833 новых случая COVID-19, излечились 314 человек, а 23 человека стали жертвами болезни.