В Киеве подтвердили еще 118 случаев COVID-19, один человек умер, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

В больницы столицы были госпитализированы 13 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили 118 случаев коронавируса, один человек умер. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки выявили заболевание на коронавирус, увеличилось еще на 118 человек. 1 человек умер. На сегодня в столице уже 7396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел:

52 женщины в возрасте от 18 до 84 лет;

57 мужчин в возрасте от 18 до 69 лет;

7 девочек от 1 года до 16 и 2 мальчика в возрасте 9 месяцев и 1 год.

Как отмечается, в больницы столицы были госпитализированы 13 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За минувшие сутки 121 киевлянин выздоровел.

"Сегодня в столичных больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных. Из них 19 детей. 45 больных – в тяжелом состоянии. 2 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Еще 38 пациентов – в медучреждения с подозрением на коронавирус", – добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 24 июля в Украине лабораторно подтверждено 62 823 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 972 новых случая, 886 пациентов выздоровели, а 20 человек умерло.