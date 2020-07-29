В Киеве подтвердили 132 случая COVID-19, два человека умерли, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

В больницы столицы госпитализировали 29 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили 132 случая коронавируса, два человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Еще у 132 жителей Киева обнаружили за минувшие сутки коронавирус. 2 человека умерли. За весь период коронавирус унес жизни 132 киевлян. На сегодня в столице уже 7932 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел:

54 женщины в возрасте от 22 до 77 лет;

66 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет;

6 девочек от 5 до 17 лет и 6 мальчиков от 1 года до 17.

Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 29 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. За минувшие сутки 47 киевлян выздоровели.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22. В Дарницком – 19. И в Соломенском районе – 16 случаев", – добавил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 29 июля в Украине зафиксировано 67 597 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток было подтверждено 1 022 новых случаев, 21 человек умер, 650 человек преодолели болезнь.