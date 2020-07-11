В Киеве подтвердили 125 случаев COVID-19, два человека умерли, - Кличко

Виталий Кличко Фото из открытых источников

В больницы столицы госпитализировали 8 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили еще 125 случаев коронавируса, два человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество больных COVID-19 в столице в последние дни увеличивается. Еще у 125 жителей Киева обнаружили коронавирус за минувшие сутки. Двое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 124 киевлян. На сегодня в столице уже 6115 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел: 57 женщин в возрасте от 20 до 80 лет; 61 мужчина в возрасте от 21 до 75 лет; 1 девочка, которой 7 лет и 6 мальчиков от 4 до 14 лет.

Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 8 больных, другие – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. В течение суток болезнь преодолели 25 киевлян.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 36. В Шевченковском – 18. И в Святошинском и Голосеевском районах – по 14 случаев", – добавил Кличко.

Новости по теме: Динамика распространения болезни неутешительна: Кличко не исключает возвращение к суровым ограничениям

Напомним, по состоянию на утро 11 июля в Украине 52 843 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1 372 - умерли, а 25 661 пациент выздоровел. За минувшие сутки коронавируснуюболезнь подтвердили у 800 пациентов.