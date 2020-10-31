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В Киеве подозреваемого в совершении смертельного ДТП на Майдане доставили в суд на "скорой"

Прокурор просит избрать мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей

В Киеве в Шевченковский районный суд на машине "скорой помощи" доставили подозреваемого в смертельной ДТП на Майдане Независимости. Об этом сообщает УНН.

Отмечается, что в суд, где подозреваемому избрать меру пресечения, мужчину привезли после 12.00. Водитель внедорожника, который въехал в толпу, сейчас находится на каталке.

Как сообщает УНН со ссылкой на комментарий пресс-службы Киевской городской прокуратуры, сторона обвинения просит назначить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, вчера вечером, 30 октября, на Майдане Независимости в Киеве водитель за рулем внедорожника врезался в толпу прохожих, в результате чего погибли два человека. После аварии водитель автомобиля заявил, что ДТП произошло, потому что он потерял сознание.

Впоследствии в СМИ появилась информация, что водителем автомобиля оказался экс-член Нацкомиссии по ценным бумагам. По предварительным данным, алкоголя в крови водителя не было.

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Позже стало известно, что водителю автомобиля, который совершил масштабное дорожно-транспортное происшествие в центре Киева со смертельным исходом, сообщили о подозрении. Действия мужчины квалифицированы по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.

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