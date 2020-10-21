В Киеве под судом по делу Шеремета произошла стычка с полицией

Сторонники подозреваемого Антоненко заблокировали выезд правоохранителей с территории суда

Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко РБК-Украина

В Киеве под зданием Шевченковского райсуда после заседания суда по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета произошла стычка между активистами и полицией. Об этом сообщает "Суспільне".

Отмечается, что сторонники обвиняемого по этому делу Андрея Антоненко, которого суд оставил под стражей, блокировали выезд с территории суда, чтобы полицейские не смогли вывезти подозреваемого. Известно, что по меньшей мере один человек пострадал в результате столкновения, его с места происшествия забрала скорая.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции Киева, правоохранители в результате столкновения открыли уголовное производство по статье "Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа, судебного эксперта, работника государственной исполнительной службы, частного исполнителя". Санкция статьи предусматривает штраф, либо исправительные работы сроком до 1 года, либо арест сроком до 3 месяцев.

Сейчас на месте происшествия правоохранители проводят с активистами профилактическо-разъяснительную работу для того, чтобы восстановить правопорядок.

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Напомним, сегодня, 21 октября, Шевченковский районный суд города Киева продлил меры пресечения всем троим подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета. Андрей Антоненко остался под стражей до 19 декабря, Юлию Кузьменко оставили под домашним арестом и снова надели электронный браслет, а Яне Дугарь оставили залог.