В Киеве под Офисом генпрокурора протестуют зоозащитники

Активисты требуют привлечь к ответственности чиновников, которые отдали на скотобойню 700 породистых лошадей

Сегодня в Киеве под стенами Офиса генерального прокурора зоозащитники собрались на акцию протеста, с требованием расследовать уголовное дело против бывшего министра аграрной политики Ольги Трофимцевой и чиновников государственного предприятия "Коневодство Украины". Об этом сообщает PavlovskyNews.

Согласно сообщению, по мнению активистов, Трофимцева вместе с госпредприятием отдали на скотобойню больше 700 лошадей рысистых и верховых пород.

Кроме того, зоозащитники требуют привлечь к ответственности конюха экс-президента Украины Виктора Януковича Константина Згару.

Ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявлял, что Згара получает годовой доход 10 млн долларов "черным кэшем" через своих людей в руководстве госпредприятия "Коневодство Украины".

Как отмечается, к митингующим пока никто не вышел. За углом структуры дежурит усиленный наряд полиции.

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Напомним, ранее и.о. директора ГП "Коневодство Украины" Александр Война заявлял, что информация о том, что на двух конных заводах от недостатка кормов погибают лошади, в частности на Днепропетровском конном заводе, не соответствует действительности.