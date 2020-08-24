В Киеве перекрыли улицы на время проведения массовых мероприятий. Список

Граждан просят это учесть при выборе маршрутов движения

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Через проведение торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы перекрыли дорожное движение. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Как отмечается, движение транспорта будет перекрыто с 9:30 до 17:00 24 августа на таких улицах:

улица Трехсвятительская;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Крещатик;

улица Пушкинская;

улица Прорезная;

улица Хмельницкого;

улица Городецкого;

улица Грушевского;

улица Костельная;

улица Большая Житомирская;

Владимирский проезд;

бульвар Шевченко;

Владимирский спуск.

Перекрытие движения в центре Киева 24 августа Патрульная полиция Киева

Напомним, ранее в КГГА предупредили, что на День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта.