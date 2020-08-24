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В Киеве перекрыли улицы на время проведения массовых мероприятий. Список

Граждан просят это учесть при выборе маршрутов движения

Фото - из открытых источников

Через проведение торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы перекрыли дорожное движение. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева

Как отмечается, движение транспорта будет перекрыто с 9:30 до 17:00 24 августа на таких улицах: 

  • улица Трехсвятительская;
  • улица Владимирская;
  • улица Михайловская;
  • улица Крещатик;
  • улица Пушкинская;
  • улица Прорезная;
  • улица Хмельницкого;
  • улица Городецкого;
  • улица Грушевского;
  • улица Костельная;
  • улица Большая Житомирская;
  • Владимирский проезд;
  • бульвар Шевченко;
  • Владимирский спуск.

Перекрытие движения в центре Киева 24 августа Патрульная полиция Киева

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Напомним, ранее в КГГА предупредили, что на День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта.

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