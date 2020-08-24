В Киеве перекрыли улицы на время проведения массовых мероприятий. Список
Граждан просят это учесть при выборе маршрутов движения
Через проведение торжественных мероприятий по случаю Дня Независимости Украины в центре столицы перекрыли дорожное движение. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Как отмечается, движение транспорта будет перекрыто с 9:30 до 17:00 24 августа на таких улицах:
- улица Трехсвятительская;
- улица Владимирская;
- улица Михайловская;
- улица Крещатик;
- улица Пушкинская;
- улица Прорезная;
- улица Хмельницкого;
- улица Городецкого;
- улица Грушевского;
- улица Костельная;
- улица Большая Житомирская;
- Владимирский проезд;
- бульвар Шевченко;
- Владимирский спуск.
Новости по теме: Онлайн-марафон, торжественное шествие, но без парада: Как Украина будет праздновать день Независимости
Напомним, ранее в КГГА предупредили, что на День Независимости в Киеве изменится график движения общественного транспорта.