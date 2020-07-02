В Киеве пассажиры на два часа заблокировали маршрутку, чтобы извлечь из моторного отсека котенок

Винницкое областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

Водитель киевской маршрутки целый день ездил с котенком в моторном отсеке

Вечером во вторник, 30 июня, в районе станции метро “Левобережная” из моторного отсека одной из столичных маршруток вытащили живого котенка, которое проїздило там целый день. Видео операции по спасению котенка опубликовали на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

По словам автора ролика, в моторном отсеке находилось котенок. Неравнодушные люди разобрали переднюю часть маршрутки и пытались достать его своими силами, но сделать это у них не получилось. Поэтому на место происшествия вызвали команду спасения животных.

В комментариях к видео одна из участниц событий рассказала, что водитель слышал, как котенок кричал в моторном отсеке, но ничего с этим не делал. Пассажиры заблокировали маршрутку и не дали водителю уехать, после чего два часа пытались достать животное.

Когда котенка удалось вытащить, его отвезли в ветеринарную клинику. Животное в шоковом состоянии.

“Слава Богу, котенок жив, но в сильном шоке и в плохом состоянии. Все-таки возили его там целый день, как оказалось с самого утра. Котенка отвезли в ветеринарную клинику”, - написала она.

Напомним, недавно было обнародовано видео, на котором в США 8-летний кот Макс подрался сразу с тремя койотами.