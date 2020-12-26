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В Киеве отменили показ новогодних поздравлений на Софийском соборе

Поздравления на колокольне Софийского собора Фото из открытых источников

Теперь на колокольне показывают только снежинки

В Киеве на колокольне Софийского собора остановили трансляцию новогодних поздравлений через критику этой идеи. Об этом сообщила организатор проекта "Вітання звідусіль" Ярослава Гресь в Фейсбук.

Отмечается, что поздравления прислали 12 500 человек из 40 стран мира, а колокольня "соединила тех, кого разлучило жизнь, обстоятельства, карантин и пандемия". Однако проект решили остановить из-за замечания и нежелания задеть чьи-то чувства. "Меньше всего мы хотим, чтобы любовь превратилась в ненависть, мы уважаем чувства каждого", – написала Гресь.

При этом поздравления превратили в маленькие снежинки. В следующем же году проект хотят восстановить, поскольку организаторы видят в этом миссию соеденения людей. Однако он будет создан в другом месте, предназначенном для таких приветствий.

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Ранее сообщалось, что в Киеве на Софийской площади полицейский оркестр исполнил песню "Щедрик" украинского композитора Николая Леонтовича. Таким образом правоохранители поздравили украинцев с наступающими рождественскими и новогодними праздниками.

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