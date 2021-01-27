В Киеве отказались от строительства станций метро "Быковня", "Лесничество" и "Старобориспольская": Названы причины

Поезд киевского метро Фото из открытых источников

В то же время было принято решение о продлении Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской

Станции метро "Быковня", "Лесничество" и "Старобориспольская" не будут построены из-за отсутствия необходимого пассажиропотока. Об этом сообщила пресс-служба Генерального плана Киева.

"Для устройства станции Быковня отсутствует необходимый пассажиропоток. В станциях Старобориспольская и Лесничество тоже нет необходимости из-за незначительного пассажиропотока, поэтому они были исключены из окончательной редакции проекта Генерального плана", - говорится в сообщении.

В то же время было принято решение о продлении Подольско-Выгуровской линии метрополитена до улицы Братиславской и строительстве новой станции метро "Братиславская". Целесообразность ее размещения подтверждается расчетами, которые были выполнены на транспортной модели города Киева.

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Напомним, ранее в киевском метро на зеленой линии в тестовом режиме начал курсировать вагон с вертикальными перилами.