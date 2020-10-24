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В Киеве отчислили студента, осквернившего памятник Героям Небесной Сотни

Аллея Небесной сотни в Киеве Фото из открытых источников

Соответствующий приказ подписал ректор заведения, в котором учился парень

Студента Иллариона Борисенко, который осквернил памятник Героям Небесной Сотни в Киеве, отчислили из Государственного университета телекоммуникаций. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Фейсбук.

Отмечается, что соответствующий приказ подписал ректор столичного вуза. "Студент Борисенко И. А., тот самый, что осквернил памятник Героям Небесной Сотни, справив на него нужду, приказом ректора Государственного университета телекоммуникаций Владимира Толубко - номер 03-88 от 23.10.2020 отчислен из университета", – говорится в сообщении.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный мужчина произвел естественную потребность на Аллее Героев Небесной Сотни. Тогда сообщалось, что правоохранители открыли дело по статье "Хулиганство", а правонарушителю грозит до 5 лет ограничения свободы.

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Позже стало известно, что столичные правоохранители задержали злоумышленника, осквернившего памятник Героям Небесной Сотни. Им оказался 21-летний студент одного из киевских университетов. Свои противоправные действия задержанный объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

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