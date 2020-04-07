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В Киеве от COVID-19 умер еще один человек

Главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко Фото из открытых источников

По состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях

В Киеве от коронавируса умер пациент Александровской клинической больницы. Об этом сообщила главный врач больницы Людмила Антоненко Facebook.

"Сегодня мы потеряли пациента. За его жизнь мы боролись последние несколько недель. В течение всего лечения пациент был тяжелый, с прогрессирующим ухудшением, что привело к подключению к аппарату ИВЛ и ЕКМО", - написала Антоненко.

Врач отметила, что по состоянию на 6 апреля в Александровской клинической больнице находится 65 пациентов в инфекционных отделениях, из них - 43 с подтвержденным коронавирусом, 20 - с подозрением, 4 - в реанимации, 1 - на ЕКМО.

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Напомним, Ранее в Минздраве рассказали, чем болели большинство умерших с коронавирусом в Украине.

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