В Киеве осень 2020 года оказалась самой теплой за 140 лет наблюдений

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За три месяца осени в столице зафиксировали шесть температурных рекордов

В Киеве осенью текущего года зафиксировали 6 температурных рекордов, а сама осень оказалась самой теплой с 1881 года. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории.

Отмечается, что средняя температура воздуха нынешней осенью в столице составила +11,6 градусов по Цельсию, что на 3,6 градуса выше климатической нормы. При этом холоднее всего в Киеве было 30 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 3,8 градусов ниже нуля. В то же время жарче всего было 1 сентября, поскольку тогда максимальная температура достигла 34,7 градусов тепла. Кроме того, в первый день осени максимальная температура воздуха была самой высокой с начала года.

Всего по данным климатологов, осенью в столице выпало 162 мм осадков, что составляет 122% нормы. В то же время известно, что сейчас в Киеве еще не наступила метеорологическая зима. "Она начнется тогда, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения", – говорится в сообщении.

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