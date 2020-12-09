В Киеве охрана Ocean Plaza избила посетителя без защитной маски. Видео

Медицинская маска Фото из открытых источников

Мужчина вместо маски замотал лицо шарфом

В Киеве в ТРЦ "Ocean Plaza" произошла стычка между охраной и посетителем заведения из-за отсутствия у него защитной маски. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Киев Оперативный".

По словам очевидцев, мужчина зашел в ТРЦ без маски, но замотал лицо шарфом. На это охрана заведения сделала замечание посетителю, после чего между ними возникла словесная перепалка. Впоследствии сотрудник Ocean Plaza толкнул парня, поэтому он упал, завалив рамки металлоискателя.

"После всего этого действа его еще и забрали в райотдел полиции, составили протокол, а теперь требуют возмещения материального ущерба", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Печерске нетрезвый мужчина зашел в аптеку без маски и после вывода охраной устроил стрельбу на улице. Правонарушитель выстрелил в асфальт, поэтому никто не пострадал.

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Напомним, недавно в автобусе сообщением "Ковель-Луцк" две женщины подрались из-за отказа одной из них надеть маску. Тогда они после словесной перепалки вцепились друг другу в волосы.