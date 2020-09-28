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В Киеве ограничивали движение зеленой линии метро из-за зацепера, который упал на колею

Фото из открытых источников

Случай оказался летальным

В Киевском метрополитене на Сырецко-Печерской линии погиб зацепер, попавший под поезд. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"Зеленая линия. Поезда курсируют от станции "Сырец" до станции "Выдубичи", а также от станции "Славутич" до станции "Красный хутор". По предварительной информации зацепер попал под поезд. На месте работает аварийная бригада, медики и правоохранители", - говорится в сообщении.

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Около 21:30 в столичном метрополитене проинформировали, что случай оказался летальным, личность погибшего устанавливают. Движение поездов на зеленой линии восстановили в обычном режиме. 

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Напомним, недавно в рамках международного проекта MetaSUB (Metagenomics and Metadesign of Subways and Urban Biomes, в переводе "Метагеноміка и метадизайн метро и городских биомов") ученые исследовали метро Киева, где нашли геном чумной палочки и неизвестные науке микроорганизмы.

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