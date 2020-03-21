В Киеве ограничат количество покупателей в аптеках и магазинах за коронавируса

Аптека

Густота посетителей должна составлять 1 человек на 10 квадратных метров

Со среды, 25 марта, в столице будет ограничено количество покупателей, которые смогут одновременно находиться в аптеках и продуктовых магазинах. Об этом говорится в Протоколе №16 постоянной комиссии по предотвращению распространения коронавируса Covid-19 в Киеве.

"Департамента промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителям сети продуктовых магазинов и аптек обеспечить ограничение количества потребителей в торговом помещении", - говорится в протоколе.

Так, согласно документу, плотность посетителей в одном заведении не должна превышать 1 человек на 10 квадратных метров. В частности, такое решение было принято с целью обеспечения соблюдения норм санитарной безопасности во время карантина.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с понедельника, 23 марта, в столице общественный транспорт приостановит работу для всех пассажиров, кроме тех людей у кого есть специальный пропуск.