live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины

Флагшток расположен на Печерских холмах в столице

Самый большой флаг Украины Апостроф, Александр Гончаров

В столице состоялась церемония поднятия крупнейшего государственного флага Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что высота флагштока составляет около 90 метров, а полотнище имеет размер 16 на 24 метра. Сам флагшток расположен на Печерских холмах в столице. Официально флаг подняли в 20:45.

На церемонии присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко, а Гимн Украины во время поднятия флага исполнила певица Джамала.

Напомним, недавно правительство определилось с программой празднования Дня Независимости во время карантина. В частности, мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Президент возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.

Новости по теме: В оккупированном Крыму хотят запустить 25-метровый желто-синий стяг ко Дню флага Украины

Ранее сообщалось, что руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил об усилении патрульных нарядов правоохранителей в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Расширение "красной" карантинной зоны и более 100 тысяч случаев COVID-19 в Украине: Главное на утро 21 августа Три руководителя с начала года: Что не так с украинской таможней Смерть Бориса Патона, заседание ТКГ и экстренная госпитализация Навального: Главное на утро 20 августа Новое законодательство - новый бюллетень: Как правильно заполнить форму, чтобы не потерять голос на местных выборах
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | нападения на СМИ. Цензура. Вторая волна пандемии. Горячее лето 2020-го | 20.08.20
Провокациям ко Дню Независимости быть? Результаты работы правительства Шмыгаля | Ток-шоу
Будет ли переворот в стране? Увеличение
Олеся Медведева | Ток-шоу
Кадровый голод. Первые заявления Притулы. Эпидемия безработицы | Ток-шоу
Трагедия на шахте. Контрабанда янтаря. Запрет купаться на столичных пляжах| #Новости | 21.08.20