В Киеве официально подняли самый большой флаг Украины

Флагшток расположен на Печерских холмах в столице

Самый большой флаг Украины Апостроф, Александр Гончаров

В столице состоялась церемония поднятия крупнейшего государственного флага Украины. Об этом сообщает Укринформ.

Отмечается, что высота флагштока составляет около 90 метров, а полотнище имеет размер 16 на 24 метра. Сам флагшток расположен на Печерских холмах в столице. Официально флаг подняли в 20:45.

На церемонии присутствовал городской голова Киева Виталий Кличко, а Гимн Украины во время поднятия флага исполнила певица Джамала.

Напомним, недавно правительство определилось с программой празднования Дня Независимости во время карантина. В частности, мероприятия ко Дню Независимости Украины в Киеве в этом году проведут на Михайловской и Софийской площадях, а не на Крещатике и Майдане Независимости. Президент возложит цветы к кресту Героев Небесной сотни, а затем будет чествование павших защитников Украины у Стены памяти Михайловского собора.

Ранее сообщалось, что руководитель полиции Киева Андрей Крищенко заявил об усилении патрульных нарядов правоохранителей в местах запланированных мероприятий ко Дню Независимости.