В Киеве объявили подозрение бизнесмену, который не уплатил 7,5 млн грн за аренду земли

Мужчина уклонялся от уплаты аренды с 2017 по 2019 годы

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Столичному бизнесмену сообщили о подозрении в совершении преступления за неуплату 7,5 млн грн за аренду земли. Об этом сообщила прессслужба прокуратуры города Киева в Фейсбук.

Отмечается, что руководитель фирмы, расположенной в городе Киеве, в период с 2017 по 2019 года умышленно уклонялся от уплаты арендной платы за земельные участки коммунальной формы собственности. В прокуратуре заявили, что ущерб составил 7,5 млн грн.

Сейчас известно, что мужчине объявили подозрение по статье "Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)". Если вина мужчины будет доказана, ему грозит штраф от 15 тыс. до 25 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. В прокуратуре отметили, что в рамках уголовного производства принимаются меры, направленные на возмещение причиненного вреда.

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