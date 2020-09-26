В Киеве обнаружили рекордно большое количество новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Киеве обнаружили 447 новых случаев коронавируса COVID-19, таким образом общее количество заболевших возросло до 21 492. Об этом сообщил в Telegram мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество больных на коронавирус в Киеве продолжает увеличиваться. За минувшие сутки вирус обнаружили в 447 человек. В частности, у 42 детей. 8 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 350 киевлян. На сегодня в столице уже 21492 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", – рассказал Кличко.

Он также уточнил, что заболели 230 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, 175 мужчин в возрасте от 19 до 96 лет, 21 девочка от 1 до 16 лет и 21 мальчик от 4 лет до 16. Заболели, в частности, 14 медиков.

В то же время в столице не уменьшается и количество госпитализированных больных. В больницы столицы попали 59 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей. Выздоровели за минувшие сутки 132 человека. Всего коронавирус преодолели 6387 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 66. В Оболонском – 60. И в Деснянском районе – 58 случаев. Вирус стремительно распространяется. Будьте осторожными и соблюдайте элементарные правила! Берегите себя!"- подчеркнул Кличко.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 26 сентября, в Украине подтверждено 195 504 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки обнаружили рекордное количество заболевших - 3833 лица.