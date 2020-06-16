В Киеве обнаружили еще 28 новых случаев инфицирования COVID-19, два человека умерли, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко Автор: Дубонос Никита

В больницы столицы были госпитализированы 2 больных

За прошедшие сутки в столице подтвердили еще 28 случаев COVID-19, два человека умерли. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирус, увеличилось на 28 человек. Двое больных умерли", - написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболели: 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет; 9 мужчин от 18 до 75 лет; 1 девочка, которой 9 лет и семилетний мальчик

Как отмечается, в больницы столицы были госпитализированы 2 больных, другие - лечатся на самоизоляции, под контролем медиков.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе - 7. Деснянском - 5. И в Днепровском - 4 случая", - добавил Кличко.

По словам мэра, такое количество больных за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил.

"Вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием.

"Киевский лабораторный центр Минздрава Украины" делал исследование в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени", - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на утро 16 июня в Украине лабораторно подтверждено 32 476 случаев коронавируса COVID-19.