В Киеве обнаружили 129 случаев коронавируса COVID-19, - Кличко

Виталий Кличко прессслужба КГГА

За минувшие сутки выздоровела 81 человек

За прошедшие сутки, 24 июля, среди жителей столицы подтвердили еще 129 случаев коронавируса, таким образом общее количество заболевших возросло до 7 525. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 53 мужчин в возрасте от 21 до 68 лет, четырех девушек от 1 года до 17 и четырех ребят от 6 до 15 лет. В частности, заболели два медицинские работники.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Соломенском – 18 в Печерском и Голосеевском – по 16 случаев.

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Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие находятся в самоизоляции, под контролем врачей.

Также за минувшие сутки выздоровела 81 человек, а всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - за сутки выявили более 1100 заражений.