В Киеве обнаружили 129 случаев коронавируса COVID-19, - Кличко
За минувшие сутки выздоровела 81 человек
За прошедшие сутки, 24 июля, среди жителей столицы подтвердили еще 129 случаев коронавируса, таким образом общее количество заболевших возросло до 7 525. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 68 женщин в возрасте от 21 до 77 лет, 53 мужчин в возрасте от 21 до 68 лет, четырех девушек от 1 года до 17 и четырех ребят от 6 до 15 лет. В частности, заболели два медицинские работники.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 22, в Соломенском – 18 в Печерском и Голосеевском – по 16 случаев.
Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 19 пациентов. Другие находятся в самоизоляции, под контролем врачей.
Также за минувшие сутки выздоровела 81 человек, а всего коронавирус преодолели 2748 жителей Киева.
Напомним, по состоянию на утро субботы, 25 июля, в Украины подтвердили 63 929 случаев коронавирусной болезни COVID-19 - за сутки выявили более 1100 заражений.