В Киеве новый рекорд больных COVID-19

Фото из открытых источников

В больницы столицы госпитализировали 48 больных

За прошедшие сутки, 28 августа, в столице подтвердили 265 случаев коронавируса, что является новым антирекордом для столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Друзья! Количество больных на коронавирус в Киеве и в дальнейшем увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 265 человек. В частности, у 19 детей. 6 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 193 киевлян. На сегодня в столице уже 12 984 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.", – написал Кличко.

Кроме этого, он уточнил, что среди тех, кто заболел:

129 женщин в возрасте от 19 до 78 лет;

117 мужчин в возрасте от 19 до 81 лет;

10 девочек от 4 до 17 лет и 9 мальчиков от 2 лет до 12.

Как отмечается, в больницы столицы госпитализировали 48 больных, остальные – лечатся на самоизоляции под контролем медиков. В течение суток 159 киевлян преодолели болезнь.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе – 50. В Днепровском – 40. И в Деснянском районе – 34 случая", – добавил Кличко.

Новости по теме: Кличко назвал условие для повторного закрытия метро в Киеве

Напомним, за прошедшие сутки, 28 августа, в Украине лабораторно подтвердили 2 481 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, что стало новым суточным антирекордом. Так, по состоянию на утро 29 августа в Украине 116 978 подтвержденных случаев коронавируса.