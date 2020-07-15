В Киеве новый антирекорд по количеству больных коронавирусом за сутки

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов

Виталий Кличко

В Киеве установлен новый антирекорд по приросту больных коронавирусом - 147 случаев за сутки. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки подтвердили коронавирус, увеличилось на 147 больных. Это самое большее число за весь период пандемии. Один человек умер. На сегодня в столице уже 6497 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 66 женщин в возрасте от 18 до 71 года и пять девочек от одного года до 16. Также 73 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет и трое мальчиков - от двух до шести лет. Заболели в том числе и шесть медиков.

В больницы столицы госпитализировали 29 пациентов. Другие - на самоизоляции под контролем врачей.

"За прошедшие сутки выздоровели 36 человек. Всего коронавирус преодолели 2160 жителей Киева. Больше всего случаев заболевания обнаружили за прошедшие сутки в Шевченковском районе - 27, Дарницком - 22, Деснянском - 21 случай, - уточнил Виталий Кличко.

Данные по заболеваемости коронавирусом в Киеве по состоянию на 15 июля Пресс-служба мэра Киева

Напомним, что за последние сутки было подтверждено 836 новых случаев, 15 человек умерли, 977 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 1 427 человек, выздоровело - 28 131.