В Киеве неизвестный злоумышленник подстрелил двух студентов-иностранцев

Пострадавшие отказались от написания каких-либо заявлений

В Печерском районе столицы неизвестный выстрелил в двух иностранных студентов, в результате чего они получили огнестрельные ранения ног. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Согласно сообщению, ночью в субботу, 25 июля, в милицию обратился врач одного из медицинских учреждений столицы. Он рассказал, что в медучреждение обратились двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей.

Позже полицейские установили, что потерпевшие получили ранения на ул. Коновальца, что в Печерском районе столицы. Во время конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног.

Впоследствии они самостоятельно обратились в больничное заведение. Однако один из них отказался от оказания ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений потерпевшие также отказались.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователи открыли два уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

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Напомним, недавно городской голова Киева Виталий Кличко призвал правоохранительные органы, в частности Службу безопасности Украины и полицию, усилить меры безопасности в столице.