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В Киеве неизвестный зарезал администратора продуктового магазина

Тело женщины нашли в складском помещении магазина

В Киеве в Соломенском районе неизвестный убил администратора местного магазина прямо на рабочем месте. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

Отмечается, что 35-летнюю женщину с множественными ножевыми ранениями обнаружили в складском помещении заведения, которое расположено на проспекте Отрадном. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, выяснили, что в помещение магазина, в котором находилась администратор, зашел неизвестный мужчина и начал наносить женщине ножевые ранения. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Сейчас известно, что в полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Правоохранители проводят следственные и оперативно-розыскные действия для установления и задержания злоумышленника.

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Напомним, недавно в Киеве совершили нападение на сотрудницу посольства США - женщину нашли на улице в бессознательном состоянии с травмой головы.

Позже стало известно, что смерть сотрудницы посольства, которая оказалась гражданкой Соединенных Штатов, расследуют как умышленное убийство. В то же время правоохранители не исключают версию о несчастном случае.

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