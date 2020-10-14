В Киеве напали с ножом на ветерана АТО, он в критическом состоянии
Мужчина находится в реанимации
В столице вооруженный мужчина ударил ножом участника АТО / ООС, который занимался агитационной деятельностью. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
"Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - отметил он.
По словам мэра, неизвестный мужчина начал приставать к агитаторам и волонтерам. После чего дождался пока парень отвернется и нанес ему удар ножом в горло.
Сейчас правоохранители уже задержали нападавшего, продолжаются следственные действия.
Напомним, ранее в Бобровице мужчина испортил агитационную палатку, за что был подстрелен руководителем партийной ячейки.