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В Киеве напали с ножом на ветерана АТО, он в критическом состоянии

Фото из открытых источников

Мужчина находится в реанимации

В столице вооруженный мужчина ударил ножом участника АТО / ООС, который занимался агитационной деятельностью.  Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"Сегодня, в Соломенском районе Киева вооруженный мужчина ранил ножом волонтера партии "УДАР" - молодого парня Станислава, который раздавал на улице газету. Парень, участник АТО/ООС, в критическом состоянии находится в реанимации одной из столичных больниц", - отметил он.

По словам мэра, неизвестный мужчина начал приставать к агитаторам и волонтерам. После чего дождался пока парень отвернется и нанес ему удар ножом в горло.

Сейчас правоохранители уже задержали нападавшего, продолжаются следственные действия.

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Напомним, ранее в Бобровице мужчина испортил агитационную палатку, за что был подстрелен руководителем партийной ячейки.

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