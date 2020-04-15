live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве трое мужчин взорвали банкомат

Взорваный банкомат Национальная полиция Киева

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента

В Святошинском районе Киева неизвестные взорвали банкомат и забрали из него кассеты с деньгами. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева Facebook.

В пресс-службе рассказали, что около двух часов ночи в столичную полицию обратилась женщина, которая заявила, что якобы трое неизвестных мужчин возле магазина на улице Покатила осуществили подрыв банкомата.

"Мы установили, что фигуранты сначала зарисовали веществом черного цвета уличную камеру, а после этого взорвали банкомат и забрали оттуда кассеты с деньгами. В настоящее время на месте продолжают работать сотрудники полиции, которые изымают оттуда вещественные доказательства", - рассказал начальник Святошинского управления полиции Сергей Чернышев.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту кражи. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и разыскивают злоумышленников, продолжаются следственные действия. 

Новости по теме: В Киеве посадили "минера" станции метро "Нивки"

Напомним, ранее двое злоумышленников в Харькове взорвали банкомат "Приватбанка" и украли 1 978 400 гривен.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Днепропетровской области коронавирус обнаружили еще у трех человек Минздрав назвал, какое количество больных COVID-19 сможет выдержать медицинская система Украины В НАТО обеспокоены дезинформацией со стороны России и Китая на фоне пандемии COVID-19 Кличко: Если после Пасхи количество больных возрастет, то карантин усилят
Loading...

программы канала ZIK

Ольга Голубовская | HARD с Влащенко | 14.04.20
Почетный патриарх Филарет, предстоятель УПЦ КП | Ток-шоу
Чего ожидать от правительства Шмыгаля? | Журналистские расследования
Дмитрий Спивак І HARD из Влащенко І 13.04.2020
Елена Лукаш | Ток-шоу
Экономическая ситуация в стране во время карантина. Получит ли Украина транш от МВФ? | Народ против | 09.04.20