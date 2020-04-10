В Киеве не будут вводить комендантский час

Виталий Кличко Facebook

Для контроля за соблюдением карантина в эти выходные ограничатся усиленной службой правоохранителей

В Киеве не будут вводить комендантский час в рамках карантина через коронавирус. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

“В Киеве не будут комендатську час, как в некоторых регионах Украины. Это - не в компетенции местной власти”, - написал он и добавил:

"Для контроля за соблюдением ограничений в эти выходные правоохранители будут нести усиленную службу в столице. Увеличат количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, в общественных местах Киева", - отметил он.

Кроме того, Кличко сообщил, что в Киеве на сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов в отношении нарушителей, а также взыскано в бюджет свыше 130 тысяч гривен.

Напомним, Киевская область ввела дополнительные ограничительные меры на период выходных с целью предотвращения распространения COVID-19. Подробнее о новых ограничениях читайте по ссылке.