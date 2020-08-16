В Киеве нашли способ бороться с принудительной эвакуацией авто

Владелец авто нашел, как обойти закон

Верховный суд принял решение об отмене штрафа за неправильную парковку одного из водителей и признать неправомерной эвакуации автомобиля. Об этом сообщает Первый Деловой.

Известно, что 18 июня Верховный суд рассмотрел иск водителя, который требовал отменить постановление о наложении на него штрафа за неправильную парковку и признать незаконным задержание и доставку его машины на специальную площадку.

Местный суд удовлетворил исковые требования. Однако, в Апелляционном суде это постановление было отменено. Но водитель не сдался и решил до конца отстаивать свои права уже в Верховном суде, который вынес свое окончательное решение в пользу водителя. В частности, суд отметил, что ответчик не предоставил подтверждений того, что именно истец был водителем (а не владельцем) автомобиля. Тот же аргумент может предъявить владелец любого авто, получивший “письмо счастья”.

“Теперь у водителей эвакуированных авто появился шанс отстоять свои права - их адвокаты могут ссылаться на упомянутое постановление Верховного суда”, - говорится в сообщении.

В свою очередь в Департаменте транспортной инфраструктуры сообщили, что ежедневно в Киеве эвакуируют около 300 автомобилей за нарушение правил остановки и стоянки. Так, в течение июля было эвакуировано 5585 транспортных средств. Инспекторы по парковке за этот месяц вынесли 9700 постановлений на сумму около 5 млн гривен. Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры.

Водители, в свою очередь, жалуются на несоблюдение процедуры оформления и оплаты штрафа парковщиками. А забрать свой автомобиль со штраф-стоянки вообще превращается в целый непроходимый квест.

Кроме этого, владельцам автомобилей возврат собственного транспортного средства обходится дорого. Так, штраф за неправильную парковку составляет 510 грн, принудительная эвакуация транспортного средства - 1270 грн, а пребывание на штраф-площадке - 144 грн / сутки.

По информации Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, транспорт эвакуируют из таких причин:

парковка на пешеходном переходе-49% случаев;

стоянка на полосе общественного транспорта-15% случаев;

неуплата парковки - 14% случаев.

Ранее сообщалось, что винтажный Bentley Arnage (примерно в 1999 году изготовления) стал "жертвой" столичных эвакуаторов.