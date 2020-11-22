В Киеве нарушение карантина обнаружили в ресторанах, ТРЦ и детском театре, – Госпродпотребслужба

Украинская правда

Всего в воскресенье было проверено 1634 заведения в столице

В Киеве работники Госпродпотребслужбы выявили нарушения карантинных норм в ресторанах, ТРЦ и детском театре. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Фейсбук.

Отмечается, что в воскресенье, 22 ноября, в Киеве работало 20 мобильных групп, которые проверили на соблюдение ограничений 1634 субъекта хозяйствования. Среди них: 315 заведений общественного питания, 347 объектов по реализации продовольственных товаров, 716 – непродовольственных товаров и так далее.

Больше всего нарушений выявили в сфере торгового обслуживания населения и приема посетителей в заведениях общественного питания.

Как сообщают в Госпродпотребслужбе, уже в третий раз специалисты зафиксировали нарушения карантинных мероприятий одним из ресторанов на Днепровской набережной. В связи с этим правоохранители составили протокол и закрыли заведение.

В то же время в Киеве было выявлено нарушение карантина и закрыто развлекательное заведение на улице Евгения Коновальца, где был составлен протокол на должностное лицо.

Кроме того, на Позняках в одном из ТРЦ посетители допускались в помещение центра, при этом выдача промышленных товаров осуществлялась на вынесенных из магазина столиках, что является нарушением, поскольку разрешается только адресная доставка заказов.

Также нарушения выявили в детском театре-студии на Андреевском спуске, где был зафиксирован прием посетителей.

Напомним, в Украине с 21 ноября начали действовать новые санкции за нарушение карантина в виде штрафов. Нарушителям противоэпидемических ограничений грозит штраф до 255 гривен.