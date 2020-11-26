В Киеве нарисовали самый высокий мурал в Европе, он охватил 25 этажей

Общая высота работы 78 метров, а площадь 1155 кв. метров

В Киеве на стене 25-этажного дома нарисовали мурал высотой 78 метров, авторы заявляют, что их работа самая высокая в Европе. Об этом рассказала в Facebook команда PastArt Studio.

"Мы преодолели новый барьер - 25 этажей! Команда "PastART studio" завершила создание высочайшего живописного мурала в Европе "Материнство", олицетворяющего устойчивые семейные ценности. Это настоящее произведение искусства!"- говорится в сообщении.

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Как отмечается, для реализации проекта высотой 78 метров и общей площадью 1155 кв. метров понадобилось почти 300 человеко-часов и 343 л лака и краски.

Над создание такого гигантского рисунка работали двое художников Владимир Пастушак из Хотина и Юлия Мастерс из Кривого Рога.

"Как бы ни было тяжело работать в экстремальных условиях. Но этот подвиг я посвящаю своей любимой жене Марийке и сыночку Олегу. Ведь именно они вдохновляли и поддерживали меня все это время. Ценю и очень люблю вас", - рассказал Пастушак.

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Напомним, ранее недалеко от станции метро "Почайна" в Киеве неизвестные "бизнесмены" установили памятник одному из вождей СССР Владимиру Ленину, за фото возле которого требовали 20 гривен.