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В Киеве накрыли интернет-магазин по продаже наркотиков

Фигурантам грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества

Столичные правоохранители накрыли интернет-магазин наркотиков с еженедельной прибылью в 100 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Следователи установили, что двое жителей Киевской области с помощью интернета организовали сбыт наркотиков на территории Киева и области. Злоумышленниками оказались 51-летняя жительница Богуславского района Киевской области и ее 41-летний товарищ из столицы. Товар дельцы сбывали через Телеграм-канал.

"Наркосредства сбывали путем закладок, преимущественно оптовыми партиями. Изготавливали их в случае поступления заказа от клиентов в собственной лаборатории, которую оборудовали по месту жительства фигурантки. Однако не брезговали и мелкими заказами, разнилась лишь цена - для оптовых покупателей наркодилеры организовали систему скидок", - говорится в сообщении.

Во время обысков по адресу злоумышленников, следователи изъяли лабораторное оборудование для изготовления психотропов амфетаминового ряда, прекурсоры, реактивы, расфасованные по пакетам амфетамин и каннабис. Также изъяты весы, фасовочные пакеты, заметки о количестве сбытых наркотиков и деньги.

Сейчас фигуранты задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В случае доказательства вины им грозит от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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Напомним, накануне в селе Тарасовцы на Буковине правоохранители задержали мужчину, который занимался наркоторговлей в регионе. Во время обысков в его доме, следователи изъяли еще примерно 100 килограммов измельченных растений конопли. Из этого сырья он должен был получить не менее 60 килограммов каннабиса на общую сумму 18 млн гривен.

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