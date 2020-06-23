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В Киеве накрыли двух мужчин с арсеналом оружия

Фото из открытых источников

В квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин

Правоохранители задержали двоих киевлян по подозрению в хранении оружия и боеприпасов, а также изготовлении наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Так, во время обысков у фигурантов было изъято 5 автоматов, 6 пистолетов с глушителями, 2 пистолета-пулемета, 19 гранат с запалами к ним, 200 граммов тротила и около 2 тысяч боеприпасов различного калибра.

Кроме того, в квартире одного из задержанных обнаружено 20 г вещества, похожего на амфетамин, 1,5 кг прекурсора фенилнитропропена, а также оборудование и химические реактивы, предназначенные для изготовления психотропных веществ.

В настоящее время обоим злоумышленникам сообщено о подозрении и применена мера пресечения в виде содержания под стражей и домашнего ареста.

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Напомним, 23 июня Службы безопасности Украины обнаружила в Кривом Роге масштабный арсенал оружия, который был незаконно вывезен из района проведения Операции объединенных сил. 

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