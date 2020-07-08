В Киеве на железнодорожных вокзалах установят системы скрининга температуры
Современная система позволит измерять температуру со скоростью до 120 посетителей за минуту
АО "Укрзализныця" установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Согласно сообщению, две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.
"Сейчас вокзалы станции Киев-Пассажирский ежесуточно принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.
Также он уточнил, что пассажиров с подозрением на заболевания не будут допускать на объект, зато охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.
Кроме этого, указанные системы способны одновременно измерять температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции — от 1 до 5 м. В настоящее время железнодорожная компания проводит закупку указанного оборудования через систему Prozorro, а первую такую систему планируется установить в ближайшие недели.
Напомним, накануне стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет курсирование 12 пригородных поездов, в частности, пять из них в Киевской агломерации.