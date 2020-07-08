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В Киеве на железнодорожных вокзалах установят системы скрининга температуры

Фото из открытых источников

Современная система позволит измерять температуру со скоростью до 120 посетителей за минуту

АО "Укрзализныця" установит на вокзалах станции Киев-Пассажирский современные инфракрасные системы скрининга температуры лиц. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Согласно сообщению, две системы будут установлены на Центральном вокзале столицы и одна - на Южном.

"Сейчас вокзалы станции Киев-Пассажирский ежесуточно принимают наибольший пассажиропоток. Системы автоматического скрининга температуры позволят быстро измерить температуру, не создавая скопления людей на входах вокзалов. Это значительно уменьшит вероятность распространения инфекционных заболеваний и поможет быстро выявить потенциально больных", - отметил и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

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Также он уточнил, что пассажиров с подозрением на заболевания не будут допускать на объект, зато охрана будет им рекомендовать обратиться в медпункт вокзала.

Кроме этого, указанные системы способны одновременно измерять температуру людей, которые находятся друг от друга на социальной дистанции — от 1 до 5 м. В настоящее время железнодорожная компания проводит закупку указанного оборудования через систему Prozorro, а первую такую систему планируется установить в ближайшие недели.

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Напомним, накануне стало известно, что "Укрзализныця" возобновляет курсирование 12 пригородных поездов, в частности, пять из них в Киевской агломерации. 

 

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