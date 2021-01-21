live
Новости » Киев Читати новину українською

В Киеве на взятке разоблачили служащих управления юстиции

По месту их работы и проживания продолжаются обыски

Киевские правоохранители задержали двух служащих Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области, которые требовали взятку за не наложение ареста на имущество. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сотрудники управления юстиции, действуя в сговоре, требовали и получили от гражданина 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за не наложение ареста на его дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны во время получения взятки. По месту их работы и проживания продолжаются обыски.

Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении. 

Новости по теме: В столице на взятке погорел заместитель начальника одного из департаментов "Киевводоканала"

Напомним, ранее на Полтавщине задержали начальницу одного из управлений Государственной налоговой службы во время получение взятки. Как отмечается, она требовала неправомерную выгоду у представителя субъекта хозяйствования.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Турции нашли тела двух украинских моряков с судна Arvin В Турции идентифицировали тело капитана затонувшего украинского судна В Турции украинку жестоко покалечил мужчина прямо в магазине В Турции нашли тела трех моряков с затонувшего украинского судна
Loading...

программы канала ZIK

Николай Азаров | Ток-шоу
Масштабный пожар в Харькове. Обмен удерживаемыми | Ток-шоу
Владимир Быстряков | Ток-шоу
Инаугурация Байдена. Настроения в США. Сотрудничество Украины и Вашингтона | Ток-шоу
Тарифная политика. Повышение зарплаты учителям | Заседание правительства | 20.01.21
Инаугурация Байдена. Закрытие школ в 2021. Правительственные отставки | Ток-шоу