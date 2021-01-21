В Киеве на взятке разоблачили служащих управления юстиции

По месту их работы и проживания продолжаются обыски

Задержание на взятке служащих управления юстиции Фото: Офис генерального прокурора Задержание на взятке служащих управления юстиции Фото: Офис генерального прокурора Задержание на взятке служащих управления юстиции Фото: Офис генерального прокурора

Киевские правоохранители задержали двух служащих Управления государственной исполнительной службы Главного территориального управления юстиции в области, которые требовали взятку за не наложение ареста на имущество. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Сотрудники управления юстиции, действуя в сговоре, требовали и получили от гражданина 3 тыс. долларов США неправомерной выгоды за не наложение ареста на его дом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники были задержаны во время получения взятки. По месту их работы и проживания продолжаются обыски.

Решается вопрос относительно сообщения им о подозрении.

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Напомним, ранее на Полтавщине задержали начальницу одного из управлений Государственной налоговой службы во время получение взятки. Как отмечается, она требовала неправомерную выгоду у представителя субъекта хозяйствования.