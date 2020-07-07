В Киеве на взятке "погорел" следователь Нацполиции

Задержание на взятке следователя Нацполиции Facebook-страница ГБР

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет

Государственное бюро расследований задержало в Киеве следователя Нацполиции на получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Следователь Нацполиции требовал от гражданина 27 000 гривен за возврат арестованного имущества, а именно автомобиля, являющегося "двойником", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос об уведомлении злоумышленнику о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения.

В случае доказательства вины ему грозит лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований задержали на взятке одного из работников отдела кадрового обеспечения ГУ Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области.