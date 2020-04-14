В Киеве на трансформаторной подстанции вспыхнул пожар

Пожар на трансформаторной подстанции ГСЧС в г.Киев

Спасатели не могли сразу приступить к тушению огня, поскольку объект находился под напряжением

Во вторник, 14 апреля, в Киеве вспыхнул пожар в трансформаторной подстанции, которая находится под напряжением. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в 11 утра спасатели получили сигнал о пожаре улице Ревуцкого, 40 в Дарницком районе столицы. Впоследствии было установлено, что возгорание произошло в трансформаторной подстанции. Однако, ввиду того, что объект находится под высоким напряжением, начать ликвидацию огня спасатели смогли только после обесточивания станции.

Пожар на трансформаторной подстанции ГСЧС в г.Киев

Впоследствии, в 11:45 объект был обесточен, после чего спасатели приступили к тушению пожара. Уже в 11:57 огонь локализовали, а в 12:03 пожар на площади 15 квадратных метров был полностью ликвидирован.

По данным ГСЧС, жертв и пострадавших вследствие пожара нет. Причины возгорания устанавливаются.

К слову, в ликвидации огня приняли участие 13 спасателей, а также было привлечено 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним, накануне, 13 апреля, в селе Борятин Житомирской области из-за возгорания сухостоя огнем было уничтожено 27 домов на одной улице, один из спасателей получил сильные ожоги дыхательных путей.