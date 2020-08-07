В Киеве на свалках и полигонах обнаружили опасные отходы из инфекционных больниц

Медотходы свозили на свалки и полигоны под Киевом Прокуратура города Киева

Ненадлежащая утилизация могла вызвать распространение опасных заболеваний

В Киеве разоблачили компанию, которая нелегально вывозила медотходы, в том числе из инфекционных больниц, на мусорные полигоны вместо надлежащей утилизации. Руководителю фирмы объявили подозрение. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как выяснилось, компания, которая специализируется на утилизации опасных отходов, в том числе медицинских и биологических, вывозила их на стихийные свалки и полигоны в Киевской области. Однако, такие отходы необходимо утилизировать в специально отведенных для этого местах путем сжигания.

Опасный мусор мог вызвать распространение инфекционных болезней Прокуратура города Киева

В частности, в ходе следственных действий на свалках и полигонах были обнаружены шприцы, медицинские маски, халаты и другие отходы из медицинских учреждений Киева, в том числе из инфекционных отделений.

Среди отходов - шприцы, медицинские маски и халаты Прокуратура города Киева

В результате коммерческому директору компании сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) УК Украины. Сейчас продолжаются следственные действия и устанавливают всех причастных к нарушению лиц.

Новости по теме: В Киеве разоблачили факт загрязнения окружающей среды опасными отходами из больниц

Напомним, недавно в Ровенской области обнаружили десятки тонн бытового мусора, среди которого были использованы пробирки для проведения тестирования на COVID-19.