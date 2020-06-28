В Киеве на Позняках горит многоэтажка рядом с домом, где произошел взрыв газа

Пожар произошел в доме на улице Крушельницкой, где недавно произошел взрыв

Фото из открытых источников

В воскресенье, 28 июня, в многоэтажном жилом доме в районе столичных Позняков произошел пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ пресс-службы ГСЧС.

Согласно сообщению, огонь вспыхнул на балконе одной из многоэтажек в Дарницком районе. Сейчас спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Как отмечается, на данный момент информации о жертвах или пострадавших в результате пожара нет.

Напомним, взрыв в многоэтажке на Позняках, который произошел утром 21 июня, вызвал частичное разрушение нескольких этажей. По данным ГСЧС, причиной трагедии стал взрыв газовоздушной смеси. Момент взрыва попал на видео.

К вечеру в СМИ появилась информация, что причиной взрыва могла стать халатность работника газовой компании при замене счетчиков, которая осуществлялась незадолго до трагедии.

23 июня, спасатели нашли тело пятого погибшего. Таким образом, с начала проведения работ из-под завалов изъяты тела 5 человек: двух женщин 1943 г.р. и 1974 г.р., а также трех мужчин 1991 г.р., 1967 г.р., 1976 г.р.

Двумя днями позже президент Украины Владимир Зеленский вручил ключи от нового жилья пострадавшим 12 семьям, а остальным пообещал предоставить сертификаты в течение месяца.