В Киеве на Печерске произошел пожар в элитной многоэтажке

Фото из открытых источников

Огонь вспыхнул на 34 этаже

В Печерском районе столицы произошел пожар в одной из башен элитного жилого комплекса Taryan Towers. Об этом сообщает ГСЧС.

Согласно сообщению, инцидент произошел в Печерском районе по ул. Иоанна Павла II, 12. Пожар возник на 34 этаже одной из трех 35-этажных башен новостройки.

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Как отмечается, около 21:00 пожар на площади 15 м кв. ликвидировали, к тушению огня привлекли 18 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, 2 сентября в Двуречанском районе Харьковской области вспыхнул масштабный пожар хвойного леса, который перекинулся на жилой сектор.

Также премьер-министр Украины Денис Шмыгаль распорядился срочно доставить правительственную команду в Луганскую и Харьковскую области, где вспыхнули пожары.

Позже стало известно, что вследствие масштабного пожара в Харьковской области был полностью разрушен населенный пункт в Двуречанском районе, в настоящее время проводится эвакуация людей.