В Киеве на Печерске горит многоэтажка. Видео

Спасатели перекрыли дорогу для ликвидации огня

Пожар в Киеве КГГА

В Киеве ликвидируют пожар в доме на улице Большой Васильковской, 85-87. Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что спасатели перекрыли дорогу для возможности погасить пламя. Сейчас известно, что пожар возник в одной из квартир на последнем этаже 4-этажного жилого дома и распространился на крышу. Площадь возгорания составляет 200 кв. м.

В КГГА сообщают, что пожарные спасли двух человек, еще 15 жителей отвели на безопасное расстояние. В ведомстве добавляют, что локализация пожара была затруднена из-за деревянных перекрытий дома, ведь огонь быстро распространяется. Тем не менее, в 19:55 пламя удалось локализовать.

Всего, для преодоления огня привлекли 10 единиц пожарно-спасательной техники и 45 спасателей ГСЧС Киева и КАРС "Киевская служба спасения".

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Напомним, недавно в жилой многоэтажке на проспекте Науки в Киеве произошел пожар, в результате которого в огне погибла 80-летняя женщина. Как стало известно, женщина 1940 года рождения, в квартире которой начался пожар, жила там одна и на момент пожара находилась дома. Попытки открыть дверь в квартиру были неудачными, поэтому спасти старушку не удалось.